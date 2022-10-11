В следующий раз реакция Москвы будет более жесткой

Владимир Путин в минувший понедельник заявил, что удары по украинским регионам стали ответом на диверсии Киева. И это только начало. Если подобные провокации повторятся, Россия может предпринять в дальнейшем более радикальные шаги.

Политолог Сергей Марков в беседе с Общественной службой новостей пояснил, что может ждать Украину, если террористические акции не прекратятся. По его словам, в случае новых провокаций российские военные серьезно расширят список целей для ракетных ударов.

"Мы снова уничтожим те же объекты, добавив к ним также транспортные узлы. Кроме того, я думаю, начнется прицельное истребление украинской правящей верхушки, которая и отдавала преступные приказы о совершении терактов в России", – заявил он.

Эксперт отметил, что на данный момент все разрушенное еще можно восстановить. Поэтому удары не носят критического значения.

Обозреватель "Свободной прессы" Александр Ситников утверждает, что сейчас сложно прогнозировать, чем закончится новый виток эскалации в конфликте. Определяющим фактором станет саммит G7 и официальные заявления представителей стран "Большой семерки". Более вероятно, по его мнению, все ограничится громким осуждением и новыми незначительными поставками вооружения, а Вашингтон посоветует Зеленскому не делать никаких диверсий без согласования.