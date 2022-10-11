Украинцы надеялись на радикальный ответ со стороны Москвы

Бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон полагает, что взрывы на Крымском мосту могут являться попыткой Украины втянуть НАТО в конфликт напрямую. Его слова приводят "Известия".

Чиновник отметил, что украинский президент Владимир Зеленский отчаялся, поскольку понимает – без США он не сможет добиться победы. Поэтому любыми способами пытается добиться вовлечения Вашингтона и союзников в противостояние.

Задумка украинского лидера была простой: совершить диверсию и подтолкнуть Москву к таким радикальным шагам, которые НАТО не сможет оставить без ответа. Однако российский лидер ответил "относительно умеренно". При этом Бланшмезон отметил, что прямое вовлечение Запада в конфликт недопустимо.

После массированных обстрелов Украины киевские власти выставили требование к США, сообщает журнал Foreign Policy. Они заявили, что Вашингтон должен "избавиться от сдержанности" и снять запрет на передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров.

Сейчас на Крымском мосту идут работы по восстановлению движения. По словам очевидцев, сегодня ночью над местом аварии появилась небесная экспозиция из дронов с надписью "Мы вместе", пишет URA.RU.