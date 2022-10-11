Зеленский в отчаянии: раскрыта основная цель Киева со взрывом Крымского моста

Зеленский в отчаянии: раскрыта основная цель Киева со взрывом Крымского моста
Фото: vk.com/crimeabadnews/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Украинцы надеялись на радикальный ответ со стороны Москвы

Бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон полагает, что взрывы на Крымском мосту могут являться попыткой Украины втянуть НАТО в конфликт напрямую. Его слова приводят "Известия". 

Чиновник отметил, что украинский президент Владимир Зеленский отчаялся, поскольку понимает – без США он не сможет добиться победы. Поэтому любыми способами пытается добиться вовлечения Вашингтона и союзников в противостояние. 

Задумка украинского лидера была простой: совершить диверсию и подтолкнуть Москву к таким радикальным шагам, которые НАТО не сможет оставить без ответа. Однако российский лидер ответил "относительно умеренно". При этом Бланшмезон отметил, что прямое вовлечение Запада в конфликт недопустимо. 

После массированных обстрелов Украины киевские власти выставили требование к США, сообщает журнал Foreign Policy. Они заявили, что Вашингтон должен "избавиться от сдержанности" и снять запрет на передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров.

Сейчас на Крымском мосту идут работы по восстановлению движения. По словам очевидцев, сегодня ночью над местом аварии появилась небесная экспозиция из дронов с надписью "Мы вместе", пишет URA.RU

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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