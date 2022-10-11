Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Военный эксперт Константин Сивков уверен, что украинская сторона не послушает предостережение Владимира Путина. В Киеве уже во всю готовят новую провокацию, которая, предположительно, может быть приурочена к 14 октября, когда на Украине отмечают День защитника отечества. Об этом он рассказал ОСН.
Сивков полагает, что также украинцы могут предпринять попытку наступления в Запорожье, но шансы украинской армии на успех окажутся минимальными.
"Мы продолжаем наращивать численность нашей группировки, и в этих условиях попытки наступления закончатся тяжелейшим поражением для ВСУ. Поэтому сложно сказать, решатся ли они на наступление сейчас. Но пакости какие-то будут", – указал он.
По мнению специалиста, готовить наступление к какой-то конкретной дате – это глупость. Для противника в позиции обороны это дает преимущества, поскольку он заранее станет готовится к противостоянию, и внезапность удара будет потеряна.
Военный аналитик полагает, что даже если украинцы решатся на атаку, то она будет отражена. При условии, что с российской стороны не будет серьезных "ляпов".
Страны НАТО нашли удобный плацдарм для испытаний своего нового вооружения
Украинские власти не смогут оставить обстрелы просто так