Украинские власти не смогут оставить обстрелы просто так

Военный эксперт Константин Сивков уверен, что украинская сторона не послушает предостережение Владимира Путина. В Киеве уже во всю готовят новую провокацию, которая, предположительно, может быть приурочена к 14 октября, когда на Украине отмечают День защитника отечества. Об этом он рассказал ОСН.

Сивков полагает, что также украинцы могут предпринять попытку наступления в Запорожье, но шансы украинской армии на успех окажутся минимальными.

"Мы продолжаем наращивать численность нашей группировки, и в этих условиях попытки наступления закончатся тяжелейшим поражением для ВСУ. Поэтому сложно сказать, решатся ли они на наступление сейчас. Но пакости какие-то будут", – указал он.

По мнению специалиста, готовить наступление к какой-то конкретной дате – это глупость. Для противника в позиции обороны это дает преимущества, поскольку он заранее станет готовится к противостоянию, и внезапность удара будет потеряна.

Военный аналитик полагает, что даже если украинцы решатся на атаку, то она будет отражена. При условии, что с российской стороны не будет серьезных "ляпов".