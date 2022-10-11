Украина готовит России новую "пакость": названа дата

Украина готовит России новую "пакость": названа дата
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украинские власти не смогут оставить обстрелы просто так

Военный эксперт Константин Сивков уверен, что украинская сторона не послушает предостережение Владимира Путина. В Киеве уже во всю готовят новую провокацию, которая, предположительно, может быть приурочена к 14 октября, когда на Украине отмечают День защитника отечества. Об этом он рассказал ОСН. 

Сивков полагает, что также украинцы могут предпринять попытку наступления в Запорожье, но шансы украинской армии на успех окажутся минимальными. 

"Мы продолжаем наращивать численность нашей группировки, и в этих условиях попытки наступления закончатся тяжелейшим поражением для ВСУ. Поэтому сложно сказать, решатся ли они на наступление сейчас. Но пакости какие-то будут", – указал он.

По мнению специалиста, готовить наступление к какой-то конкретной дате – это глупость. Для противника в позиции обороны это дает преимущества, поскольку он заранее станет готовится к противостоянию, и внезапность удара будет потеряна.

Военный аналитик полагает, что даже если украинцы решатся на атаку, то она будет отражена. При условии, что с российской стороны не будет серьезных "ляпов". 

Источник: ОСН ✓ Надежный источник
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