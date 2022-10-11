Бойцы уже ознакомились со многими видами вооружения

Сложная обстановка на территории украинского государства вынудила российские власти провести частичную мобилизацию. Однако жители нашей страны с пониманием относились к поставленной перед ними задаче. Так, недавно в подмосковном Серпухове проводили мобилизованных мужчин на учебный полигон Вооруженных сил Российской Федерации.



Там новые бойцы нашей армии займутся боевым слаживанием. До этого они в течение двух недель обучались на базе Серпуховского филиала Военной академии.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на руководителя муниципалитета Сергея Никитенко, все мобилизованные отлично справились с поставленными перед ними задачами.