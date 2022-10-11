Стратегия коварного нападения была готова еще весной

8 октября вся наша страна и мировое пространство вздрогнули от вопиющей провокации киевского режима. Подрыв на Крымском мосту стал одной из тех самых красных линий, после которой Минобороны РФ перешло к более решительным действиям. Теперь же в информационном пространстве появились конкретные данные о разработчиках коварного плана.



Авторитетному западному порталу Grayzone удалось ознакомиться с любопытными документами от анонимного источника. После изучения материалов стало известно, что план по уничтожению нашего моста был разработан еще весной руками британских разведчиков. Таким образом, судя по имеющейся информации, именно Лондон является идейным вдохновителем и организатором провокации.

Более того, журналистам удалось узнать конкретные имена разработчиков плана. Так, сообщается, что стратегию подготовил военный Хью Уорд по запросу советника Североатлантического альянса, британского разведчика Криса Донелли.

План предполагал нанесение удара по опорам центральной арки моста с помощью крылатых ракет. Вторым вариантом был подрыв мин, установленных на опорах моста водолазами. Хитрый план отдали экс-главе литовского Минобороны Аудрюсу Буткявичюсу, который имел все возможности передать его киевским властям.