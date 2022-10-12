Украину можно навсегда лишить западного оружия одним способом - генерал ФСБ

Украину можно навсегда лишить западного оружия одним способом - генерал ФСБ
Capt. Angelo Mejia/www.globallookpress.com
Парочки ударов будет недостаточно

Чтобы исключить вероятность передачи украинской стороне западной техники и вооружения, необходимо уничтожить, либо серьезно повредить пункты замены колесных пар железнодорожных составов, которые перевозят груз на Украине. Такое мнение выразил отставной генерал-майор Федеральной службы безопасности России Александр Михайлов.

Спикер уточнил, что российским войскам необходимо атаковать станции противника, где железнодорожный состав проходит "переобувку", переезжая на другую дорожную колею (в странах бывшего СССР она шире, в отличие от стран ЕС), отмечает телеканал 360.

Таким способом, считает Михайлов, можно исключить передачу военной техники ВСУ со стороны Запада, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Последняя массированная атака по украинской инфраструктуре, добавил спикер, существенно ослабила внутреннее обеспечение противника. Ряд предприятий на Украине может и вовсе закрыться.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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