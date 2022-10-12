Фото причастных к теракту на Крымском мосту появились в Сети

Арестовали восемь человек

Опубликованы фотографии пособников режима Владимира Зеленского, причастных к террористическому акту на Крымском мосту. На одном из снимков – глава военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, на другом – гражданин Украины Михаил Цюркало, причастный к организации и переправке взрывчатого вещества из Болгарии в Грузию.

Как пишет "Пятый канал", ссылаясь на ФСБ России, организовал теракт сам Буданов. За соучастие в подготовке ко взрыву задержали восьмерых.

После всплывших фактов спецслужбы РФ начали вскрывать диверсионную сеть украинских спецструктур: как пишет "Свободная Пресса", на территории РФ правоохранительные органы задержали мужчину, который готовил теракт в Москве. На съемной квартире он собирал взрывное устройство.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

В США заявили о личном разговоре Илона Маска с Путиным перед выступлением по Украине

Президент якобы озвучил миллиардеру условия мира

Украина готовит России новую "пакость": названа дата

Украинские власти не смогут оставить обстрелы просто так

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей