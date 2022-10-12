Арестовали восемь человек

Опубликованы фотографии пособников режима Владимира Зеленского, причастных к террористическому акту на Крымском мосту. На одном из снимков – глава военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, на другом – гражданин Украины Михаил Цюркало, причастный к организации и переправке взрывчатого вещества из Болгарии в Грузию.

Как пишет "Пятый канал", ссылаясь на ФСБ России, организовал теракт сам Буданов. За соучастие в подготовке ко взрыву задержали восьмерых.

После всплывших фактов спецслужбы РФ начали вскрывать диверсионную сеть украинских спецструктур: как пишет "Свободная Пресса", на территории РФ правоохранительные органы задержали мужчину, который готовил теракт в Москве. На съемной квартире он собирал взрывное устройство.