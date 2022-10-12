Альянс сделал одно неосторожное заявление

Недавнее заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что победа Российской Федерации в военном конфликте на Украине является признанием, что НАТО является участником боевых действий на стороне Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточняет телеканал "360", ранее генсек альянса заявил, что победа РФ станет поражением для всех членов НАТО.

Новость дополняется.



