Как преступникам удалось скрыть взрывчатку в фуре на Крымском мосту

Как преступникам удалось скрыть взрывчатку в фуре на Крымском мосту
Фото: vk.com/crimeabadnews/www.globallookpress.com
Злодеи использовали хитрый трюк

Прошлая суббота, 8 октября, надолго запомнится всем жителям нашей страны. Вопиющая провокация с подрывом на Крымском мосту получила оглушительный резонанс. Многие стали задаваться вопросом, как подобное могло произойти. Люди пытаются понять, каким образом фура, начиненная взрывчаткой, смогла попасть на стратегически важный объект. На интересующие общество вопросы ответил заслуженный спасатель России генерал-майор Николай Вдовин.

Оказалось, что злодеи вполне могли использовать хитрый трюк с особым материалом. Речь идет о специальной отражающей пленке и датчиках. Именно такие приспособы могли помочь фуре спокойно пройти посты на рубежах между Россией и Грузией (откуда приехала машина), а также на подъезде к нашему мосту.

По мнению опытного военного, скорее всего, взрывчатку завернули в особую пленку, которая не позволяет сканерам засечь опасные вещества. Кроме того, существуют особые датчики, которые могут ввести радары в заблуждение.

Вдовин подчеркнул, что при хорошей подготовке и большом желании подобного рода преступление вполне можно было провернуть, даже учитывая современную защиту стратегически важных объектов. Технологические инструменты способны обмануть спецтехнику. А в огромном потоке машин никто не будет разгружать и проверять отдельно каждую фуру.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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