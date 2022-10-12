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На территории украинского государства продолжается ожесточенная борьба наших военных с незалежными боевиками. Сегодня, 12 октября, Вооруженные силы Украины впервые ударили по российской территории мощными, смертоносными американскими ракетами HARM. Такая информация распространяется по социальным сетям.
Атака украинских боевиков пришлась по землям Белгородской области. Незалежные били противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM. Кадры с обломками снаряда в своем телеграм-канале разместил известный военный корреспондент Юрий Котенок.
По имеющейся информации, российские системы противовоздушной обороны сработали на все 100% – ракета была сбита на подлете. Благодаря высокой эффективности защитных систем жертв и серьезных разрушений удалось избежать.
Данный инцидент демонстрирует, что незалежные боевики готовы использовать любое оружие, в том числе мощные западные установки, при нападении на территорию Российской Федерации.
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