Париж объявил о новых поставках оружия Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна продолжает поддержку Украины в конфликте с Россией. В своем Twitter он анонсировал отправку новой партии артиллерийских машин "Цезарь" для ведения контрнаступления, а также радаров и систем ПВО.

При этом лидер написал, что Париж не хочет своими действиями развязать третью мировую войну. Все, чего они добиваются – это поддержка украинского контрнаступления.

"Мы помогаем Украине сопротивляться на своей земле, и никогда – атаковать Россию", – сказано в сообщении.

При этом российская сторона утверждает, что постоянными поставками собственных вооружений страны НАТО можно считать полноценными участниками конфликта. Чем больше оружия идет в сторону Украины – тем серьезней обостряется конфликт. В результате это неминуемо приближает риск возникновения третьей мировой войны.