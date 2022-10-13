Макрон высказался о нападении на Россию

Макрон высказался о нападении на Россию
Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Париж объявил о новых поставках оружия Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна продолжает поддержку Украины в конфликте с Россией. В своем Twitter он анонсировал отправку новой партии артиллерийских машин "Цезарь" для ведения контрнаступления, а также радаров и систем ПВО.

При этом лидер написал, что Париж не хочет своими действиями развязать третью мировую войну. Все, чего они добиваются – это поддержка украинского контрнаступления.

"Мы помогаем Украине сопротивляться на своей земле, и никогда – атаковать Россию", – сказано в сообщении. 

При этом российская сторона утверждает, что постоянными поставками собственных вооружений страны НАТО можно считать полноценными участниками конфликта. Чем больше оружия идет в сторону Украины – тем серьезней обостряется конфликт. В результате это неминуемо приближает риск возникновения третьей мировой войны. 

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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