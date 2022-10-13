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Ежегодные учения Североатлантического альянса с ядерным оружием в этом году пройдут примерно в 600 милях, или 965 км от российской границы. Такое заявление сделали в Белом доме, передает РИА "Новости".
В Вашингтоне, комментируя предстоящие маневры, утверждают, что при этом реальные боеприпасы задействоваться не будут.
На фоне напряженности с Россией и конфликте на Украине генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в 2022 году они не будут отказываться от традиционных учений. Напротив, он указал, что сейчас для этого самое подходящее время.
"Твердое, предсказуемое поведение НАТО, наша военная мощь – лучший способ предотвратить эскалацию", – указывал он.
В учениях предположительно примут участие самолеты, способные нести ядерные боеголовки более чем десяти стран-участниц блока. Они продлятся около недели.
Когда учения состояться в 2022 в альянсе пока не объявляли. В прошлом году маневры "Стойкий полдень" стартовали 20 октября.
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