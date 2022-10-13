Россиян призвали не беспокоиться

Последние события в мировой политике безрадостные. Это касается новостей о совместной российско-белорусской региональной группе войск, предупреждении российского лидера об ответе на провокации Украины, заявлении Байдена о приближении Апокалипсиса, а также готовности США "ликвидировать" Путина в случае ядерной атаки. Подобное сильно сказывается на моральном духе людей, однако, считает политолог Евгений Сатановский, переживать об этом не стоит – повлиять на что-то простой человек не в силах.

Тем не менее, он указал, что в случае воплощения в жизнь самых мрачных сценариев, лучше быть готовыми. Всего он выделил четыре возможных неблагоприятных развития дальнейших событий: ядерная война, большая война с Европой, распад России или свержение Путина.

Первые два он считает наиболее вероятными. По крайней мере, будет некая форма борьбы за мир.

"Два последних настойчиво продвигают американцы, которых хлебом не корми, дай кого-нибудь свергнуть", – написал политолог.

Тем не менее, считает он, заморачиваться по этому поводу не стоит. Ведь повлиять на все ни у кого, кроме ответственных за это, нет.