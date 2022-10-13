Что ждет Россию и мир в ближайшее время: четыре сценария

Что ждет Россию и мир в ближайшее время: четыре сценария
Фото: pixabay.com
Россиян призвали не беспокоиться

Последние события в мировой политике безрадостные. Это касается новостей о совместной российско-белорусской региональной группе войск, предупреждении российского лидера об ответе на провокации Украины, заявлении Байдена о приближении Апокалипсиса, а также готовности США "ликвидировать" Путина в случае ядерной атаки. Подобное сильно сказывается на моральном духе людей, однако, считает политолог Евгений Сатановский, переживать об этом не стоит – повлиять на что-то простой человек не в силах. 

Тем не менее, он указал, что в случае воплощения в жизнь самых мрачных сценариев, лучше быть готовыми. Всего он выделил четыре возможных неблагоприятных развития дальнейших событий: ядерная война, большая война с Европой, распад России или свержение Путина. 

Первые два он считает наиболее вероятными. По крайней мере, будет некая форма борьбы за мир. 

"Два последних настойчиво продвигают американцы, которых хлебом не корми, дай кого-нибудь свергнуть", – написал политолог.

Тем не менее, считает он, заморачиваться по этому поводу не стоит. Ведь повлиять на все ни у кого, кроме ответственных за это, нет. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

МИД Украины публично опозорился и сдал организаторов теракта на Крымском мосту

Господин министр оказался словоохотливым малым

"Шулерские уловки": Путин вывел на чистую воду огрызающийся на Россию Запад

Президент жестко врезал иностранным "партнерам"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей