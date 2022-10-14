Раскрыта вероятная цель обстрелов украинской инфраструктуры

Аналитик Игорь Юшков полагает, что цель недавнего массированного обстрела Украины состояла не только в том, чтобы проучить власти за подрыв Крымского моста. В беседе с "Украиной.ру" он отметил, что удары выверялись тщательно и привели к тому, что украинцы перестали поставлять электричество в ЕС.

Эксперт указал, что эта цель явно прослеживается по итогам первых ударов по украинской инфраструктуре. Так, российская сторона хотела прекратить поступление доходов в украинскую казну от продажи энергоресурсов, которые на фоне кризиса взлетели в цене.

"Теперь же и европейские страны лишаются этой подпитки. В основном, переток шел в Польшу, в Румынию и Словакию, отдельные сделки заключались и с Венгрией, но в основном – первые три страны", – пояснил эксперт.

Это создает дополнительные проблемы для европейцев, поскольку поставки с Украины пусть и не были большими, но их отсутствие в любом случае сказалось на росте стоимости электричества на рынке, пишет Общественная служба новостей.

Дополнительно странам ЕС из-за нехватки электроэнергии приходится тратить уголь, который они запасали на зимний период.

После обстрелов украинские власти призывают бизнес и простых граждан экономить на потреблении электричества. По словам премьера Украины Шмыгаля, нужно сократить объемы потребления хотя бы на 25%, сообщает РИА ФАН.