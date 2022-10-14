Миллиардер требует от Пентагона компенсировать убытки

В начале весны американская частная компания SpaceX поставила на Украину спутниковые интернет-терминалы, которые помогали украинским военным общаться друг с другом даже при отсутствии мобильной связи или интернета. Это давало украинцам преимущество на поле боле боя, но не в последнее время – российская сторона несколько дней назад заявила, что терминалы Starlink были уничтожены.

При этом на Украине новость никак не комментировали. Первые сведения, которые косвенно могут намекать на произошедшее, появились в американской прессе.

CNN пишет, что Илон Маск направил в Пентагон гневное письмо, в котором заявил, что больше не в состоянии финансировать военную помощь Киеву, сообщает RT. Он напомнил, что всего Украине было передано около 20 тыс. спутников Starlink на 80 млн долларов, а к концу 2022 года общий объем помощи составит 100 млн долларов. И если американские военные хотят, чтобы спутниковая связь продолжала работать, они должны сами оплачивать эти счета.

В SpaceX потребовали от Пентагона компенсаций в размере десятков млн в месяц, чтобы покрыть предполагаемые в будущем расходы в размере 400 млн долларов, сообщает телеканал "360".

Источники, близкие к компании, утверждают, что проблемы с работой спутниковой связи на Украине начались 30 сентября, они затронули буквально всю линию фронта – это серьезно сказалось на успехах украинского наступления. Что именно произошло, ни американские чиновники, ни миллиардер Илон Маск не комментируют, ссылаясь на секретную информацию с поля боя.