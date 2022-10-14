Разведка Британии выдала правду о продвижении российской армии в Донбассе

Разведка Британии выдала правду о продвижении российской армии в Донбассе
Фото: Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Солдатам удалось достигнуть тактических успехов

Британское Министерство обороны сделало несколько заявлений о столкновениях между ВС РФ и ВСУ по итогам 13 октября. Свой анализ ситуации ведомство опубликовало в Twitter. 

По заявлению британцев, российская сторона продолжает наступать в районе Бахмута. Они подтвердили, что солдаты заняли населенные пункты Опытное и Иванград, сообщает "Свободная пресса". В Минобороны указали, что Москве в последнее время удалось достичь определенных успехов, армия продвигается вперед. 

В Лондоне прогнозируют, что вскоре Россия может начать наступление на Краматорск и Славянск, которые в данный момент контролируются украинской стороной. 

Ранее об освобождении Опытного и Иванграда сообщали в штабе теробороны ДНР, передает URA.RU.

Источник: Twitter
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