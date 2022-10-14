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Британское Министерство обороны сделало несколько заявлений о столкновениях между ВС РФ и ВСУ по итогам 13 октября. Свой анализ ситуации ведомство опубликовало в Twitter.
По заявлению британцев, российская сторона продолжает наступать в районе Бахмута. Они подтвердили, что солдаты заняли населенные пункты Опытное и Иванград, сообщает "Свободная пресса". В Минобороны указали, что Москве в последнее время удалось достичь определенных успехов, армия продвигается вперед.
В Лондоне прогнозируют, что вскоре Россия может начать наступление на Краматорск и Славянск, которые в данный момент контролируются украинской стороной.
Ранее об освобождении Опытного и Иванграда сообщали в штабе теробороны ДНР, передает URA.RU.
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