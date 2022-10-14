Когда спичрайтеров нет, приходится щеголять и такими метафорами

За пару дней вооруженные силы Украины получили довольно много оружия из стран коллективного Запада, заявил советник главы администрации Владимира Зеленского Алексей Арестович.

По словам украинского чиновника, на Незалежную обрушился самый натуральный "золотой оружейный дождь". Об объемах, выделенных Западом на этот раз, политическое руководство страны с генштабом и не смело мечтать.

Арестович привел в пример формирование интегрированной системы противовоздушной обороны с остальными комплексами, которые, если верить Пентагону, будут работать в единой связке на Украине, защищая ее от ракетных ударов. Эммануэль Макрон также ответил согласием на отправку французских ПВО в помощь украинской армии.

Сейчас, добавил Арестович, Киев пытается заручиться в этом вопросе поддержкой Германии, от которой так же хотел бы добиться расширения военной помощи.