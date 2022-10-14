Путин публично поставил перед Украиной ультиматум

Путин публично поставил перед Украиной ультиматум
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Никаких переговоров

В ходе пресс-конференции, которая прошла в Казахстане, российский лидер Владимир Путин назвал причиной отказа Киева от переговорного процесса отвода сил РФ от украинской столицы. По словам политолога Александра Бартоша, в заявлении президента России прослеживается недвусмысленный сигнал.

Специалист считает, что тем самым Кремль шлет Банковой следующий сигнал: на этот раз никаких переговоров не будет. И уж тем более – "половинчатых". Российская Федерация стремится прекратить на территории Украины боевые действия и обезопасить себя от угроз Запада. Для этого необходимо убедиться, что "продажная верхушка" Украины не станет солить и вредить РФ.

Полный контроль над Украиной, считает эксперт, вовсе не захват ее территории, а гарантии того, что Киев примет внеблоковый статус и откажется от милитаристского подхода в кооперации с Западом.

Иными словами, заключил Бартош, Москва должна сделать так, чтобы на Украине не было ни одного из гарнизонов НАТО, ни радикальных элементов.

Киев уже успел рассориться с давними союзниками из-за неосторожных слов: глава SpaceX Илон Маск, ранее обеспечивавший Украину спутниковой системой Starlink, заявил, что больше не собирается заниматься благотворительностью и помогать ВСУ, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" – стоило только заикнуться о переговорах Киева с Москвой. Однако, считает политолог Юрий Светов, Пентагон все равно заставит его платить.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
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