Москва меняет стратегию

Офисы "Укрэнерго" принимают для Киева важнейшие решения, которые определяют боеспособность вооруженных сил Украины, заявил политолог, киевлянин Алексей Нечаев, комментируя атаку БПЛА по центру украинской столицы.

Спикер указал, что Банковая утверждает о появлении по меньшей мере четырех десятков дронов, которые летели 17 октября в северном направлении. Украинская ПВО находится в плачевном состоянии, учитывая, что от линии боесоприкосновения город находится в 400 километрах.

Местные утверждают, что в Киеве произошло пять взрывов, где расположены офисы "Укрэнерго", пострадала также пара контор, где управляют энергетическим рынком страны (вместе с Центральным диспетчерским управлением).

Атака, продолжил Нечаев, вполне соответствует логике, которая предполагает с октября нанесение урона энергообъектам Незалежной. Ведь без электроэнергии Киев не может экспортировать ее западным соседям, равно как и распределять ее по предприятиям внутри страны.

В целом, указал политолог, ВС России впервые атаковали "центр принятия решений", о котором постоянно говорят. И это не "бункер Зеленского", а вполне себе конкретные здания, где принимаются критические и стратегические для украинской экономики решения.