С важным заявлением на этот счет выступил российский лидер

Ситуация на международной арене продолжает обостряться. Сегодня, 19 октября, российский лидер Владимир Путин объявил о введении военного положения на территории четырех новых субъектов нашей страны. Также глава государства рассказал о том, как киевские власти организовывают подрывную работу на территории России.



Владимир Владимирович не стал стесняться в выражениях и прямо объявил, что наша страна столкнулась с серьезным врагом – против России выступили наследники "бандеровцев, пособников Гитлера".

Главнокомандующий рассказал, что киевские власти прикладывают огромные усилия для того, чтобы сформировать на российских землях "бандитское подполье". Идейные наследники нацистов активно засылают в нашу страну диверсионные группы, главная задача которых – вести подрывную деятельность и устраивать теракты.

При этом Путин подчеркнул, что именно украинские спецы подорвали часть Крымского моста. Более того, они пытались совершать террористические акты и в других регионах, однако наши специалисты вовремя обезвредили террористов.