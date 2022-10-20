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Сегодня, 20 октября, российский главнокомандующий Владимир Путин прибыл на полигон, расположенный в Рязанской области. Там глава государства лично проверил, в каких условиях мобилизованные россияне проходят подготовку к участию в специальной военной операций по демилитаризации и денацификации украинского государства.
Во время инспекции полигона Владимир Владимирович лично опробовал снайперскую винтовку. Президент России занял боевое положение снайпера на земле и произвел несколько выстрелов из оружия. Кадры размещены в социальных сетях информационных агентств.
Помимо прочего, глава страны проверил, как проходят занятия по огневой, медицинской, инженерной и тактической подготовке. На рязанский полигон Владимир Владимирович прибыл в компании руководителя главного оборонного ведомства нашей страны Сергея Шойгу.
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