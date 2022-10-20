Путин опробовал снайперскую винтовку на полигоне для мобилизованных – видео

Путин опробовал снайперскую винтовку на полигоне для мобилизованных – видео
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент лично проверил, как проходит подготовка под Рязанью

Сегодня, 20 октября, российский главнокомандующий Владимир Путин прибыл на полигон, расположенный в Рязанской области. Там глава государства лично проверил, в каких условиях мобилизованные россияне проходят подготовку к участию в специальной военной операций по демилитаризации и денацификации украинского государства.

Во время инспекции полигона Владимир Владимирович лично опробовал снайперскую винтовку. Президент России занял боевое положение снайпера на земле и произвел несколько выстрелов из оружия. Кадры размещены в социальных сетях информационных агентств.

Помимо прочего, глава страны проверил, как проходят занятия по огневой, медицинской, инженерной и тактической подготовке. На рязанский полигон Владимир Владимирович прибыл в компании руководителя главного оборонного ведомства нашей страны Сергея Шойгу.

Источник: Звезда ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"1332 чертовых боеголовки": Трамп назвал США весомую причину дружить с Россией

Экс-президент считает, что команда преемников завернула не туда

Бандеровское подполье: как наследники нацистов создают диверсионные группы в России

С важным заявлением на этот счет выступил российский лидер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей