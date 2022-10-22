В России готовятся присоединить еще четыре региона Украины

В России готовятся присоединить еще четыре региона Украины
Фото: vk.com/crimeabadnews/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Следом в состав РФ может войти еще несколько

Глава крымского парламента Владимир Константинов утверждает, что еще четыре украинских региона "неизбежно" войдут в состав России. Речь идет о Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщает РИА "Новости". 

Константинов уверен, что уже сейчас нужно прорабатывать вопрос о проведении там референдумов подобных тем, которые прошли в Запорожской, Херсонской областях, а также ДНР и ЛНР. 

"Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы – первые на очереди", – заявил парламентарий.

По его словам, следом за этими регионами пойдут Сумы, Полтава и Чернигов. 

Такое заявление Константинов сделал после новой массированной атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. По данным "Укрэнерго", результаты обстрелов 22 октября носят более разрушительный характер, чем те, которые были нанесены в период с 10 по 12 октября.     

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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