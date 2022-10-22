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Иран и Китай, как одни из вашнейших союзников России, могут распологать информацией о дальнейших планах Владимира Путина по украинскому конфликту. К такому выводу пришли журналисты немецкого BILD.
Они указали, что ранее Тегеран призвал своих граждан в срочном порядке покинуть территорию Украины. Ранее с аналогичными призывами обратились ведомства Китая и Казахстана. Индия также предостерегла своих граждан от дальнейшего пребывания на Украине.
По мнению немцев, это может говорить о том, что они располагают информацией о предстоящих российских действиях. Журналисты пришли к выводу, что Москва готовит новое массированное нападение на украинские территории.
"Не исключено, что призывы Китая, Ирана и других стран – это реакция на возможные дальнейшие атаки на гражданские объекты", – подытожили они.
После начала спецоперации издание BILD было заблокировано в России после распространения фэйков о действиях российских военных на Украине.
Правда, не на официальном уровне
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