В Берлине предрекли новый масштабный удар со стороны Москвы

Иран и Китай, как одни из вашнейших союзников России, могут распологать информацией о дальнейших планах Владимира Путина по украинскому конфликту. К такому выводу пришли журналисты немецкого BILD.

Они указали, что ранее Тегеран призвал своих граждан в срочном порядке покинуть территорию Украины. Ранее с аналогичными призывами обратились ведомства Китая и Казахстана. Индия также предостерегла своих граждан от дальнейшего пребывания на Украине.

По мнению немцев, это может говорить о том, что они располагают информацией о предстоящих российских действиях. Журналисты пришли к выводу, что Москва готовит новое массированное нападение на украинские территории.

"Не исключено, что призывы Китая, Ирана и других стран – это реакция на возможные дальнейшие атаки на гражданские объекты", – подытожили они.

После начала спецоперации издание BILD было заблокировано в России после распространения фэйков о действиях российских военных на Украине.