"Последствия слишком серьезные": физик-ядерщик разгромил идею Украины о "грязной бомбе"

"Последствия слишком серьезные": физик-ядерщик разгромил идею Украины о "грязной бомбе"
Фото: Alistair Hobbs/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Эксперт не верит, что украинцы могут решиться на это

Российское Минобороны утверждает, что украинские власти собираются применить "грязную бомбу" в конфликте – ее разработка находится на завершающей стадии. В ведомстве утверждают, что в случае ее использования радиоактивные вещества могут достичь Польши и других европейских стран. Тем не менее, физик-ядерщик Андрей Ожаровский в беседе с "Говорит Москвой" выразил мнение, что вряд ли Киев может решиться на подобные действия. 

Эксперт отметил, что термина "грязная бомба" в действительности не существует – речь идет, более вероятно, о радиологическом оружии. Идея создания такого вооружения и правда была в 50-60-х годах, но впоследствии от нее отказались – в военном плане она оказалась малоэффективной, поскольку будет наносить больший урон экологии и мирному населению, чем войскам противника. 

По его словам, под "грязной бомбой" часто подразумевают распыление радиоактивных веществ над территорией противника. В военных целях это не работает, поскольку воздействие радиации не обладает мгновенным эффектом. 

"Фактически – это повторение Чернобыля, если страна хочет на своей территории сделать еще одну радиоактивную зону, то я в этом сильно сомневаюсь, последствия слишком серьезные", – отметил физик.

Украинская сторона после заявлений Москвы заявила, что им скрывать нечего, пригласив на гражданские ядерные объекты представителей МАГАТЭ для инспекции. По словам министра иностранных дел Украины Кулебы, глава организации Гросси уже дал свое согласие. 

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
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