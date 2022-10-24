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Обозреватель американского портала The American Insider Фрэнк Либерато утверждает, что российская спецоперация должна была завершиться еще несколько месяцев назад. Однако из-за оказываемого извне давления Украина продолжает боевые действия, а США все также тратят миллиарды долларов налогоплательщиков.
Журналист отметил, что законного оправдания американских интересов в сложившемся конфликте нет, как и не имеется примерной точки его завершения, кроме как свержения Путина за счет денег американцев. Однако вероятность ухода российского президента до того, как он использует все имеющиеся в арсенале России военные ресурсы крайне мала.
Еще несколько месяцев назад эскалацию можно было завершить, поскольку тогда речь шла только о том, чтобы Украина не вступала в НАТО, пишет он. Теперь же ставки оказались крайне высоки. Вашингтон, по его словам, активно подталкивает Путина к использованию ядерного оружия.
"Может быть, нам стоит заняться своими делами, пока не стало слишком поздно. Это все безумие",
– подытожил обозреватель.
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