В этом большую роль сыграли Соединенные Штаты

Обозреватель американского портала The American Insider Фрэнк Либерато утверждает, что российская спецоперация должна была завершиться еще несколько месяцев назад. Однако из-за оказываемого извне давления Украина продолжает боевые действия, а США все также тратят миллиарды долларов налогоплательщиков.

Журналист отметил, что законного оправдания американских интересов в сложившемся конфликте нет, как и не имеется примерной точки его завершения, кроме как свержения Путина за счет денег американцев. Однако вероятность ухода российского президента до того, как он использует все имеющиеся в арсенале России военные ресурсы крайне мала.

Еще несколько месяцев назад эскалацию можно было завершить, поскольку тогда речь шла только о том, чтобы Украина не вступала в НАТО, пишет он. Теперь же ставки оказались крайне высоки. Вашингтон, по его словам, активно подталкивает Путина к использованию ядерного оружия.

"Может быть, нам стоит заняться своими делами, пока не стало слишком поздно. Это все безумие",

– подытожил обозреватель.