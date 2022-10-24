Запад накинулся на Россию с обвинениями из-за заявлений о "грязной бомбе"

Запад накинулся на Россию с обвинениями из-за заявлений о "грязной бомбе"
Фото: Boris Roessler/dpa/www.globallookpress.com
Официальные лица сделали несколько заявлений

На Западе отреагировали на заявление России, что украинская сторона собирается использовать на собственной территории "грязную бомбу". Никто из официальных представителей не выразил точку зрения, что такой риск действительно существует. 

К примеру, начальник штаба британской обороны Тони Радакин во время общения с начальником Генерального штаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым отверг все обвинения. Источники в Пентагоне тоже утверждают, что обвинения Москвы не имеют ничего общего с реальностью – Киев не занимается созданием "грязной бомбы". 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью заявил, что утвердения о подготовке украинцев к подобным действиям – "абсурдны". По его словам, украинские власти никогда не пойдут на этот шаг на своей территории.

Вместе с тем, по данным Reuters, представители западных стран полагают, что Россия сама придумала заговор про "грязную бомбу", чтобы в дальнейшем использовать это в качестве предлога для эскалации – именно для этого, по их мнению, людей призывали эвакуироваться из Херсонской области. 

В ООН в ответ на сообщения Москвы призвали стороны избегать любых действий, которые могут привести к просчету или эскалации.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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