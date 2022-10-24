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Очевидцы засняли кадры переброски новейших танков Т-90М "Прорыв-3". По неподтвержденной информации, они направлялись в зону специальной военной операции, передает портал Avia.Pro.
На видео можно заметить, как минимум, четыре военных машины, которые переправляются на железнодорожных составах. Где именно были сделаны кадры также не указывается.
Военкоры утверждают, что Минобороны планирует оснастить ими подразделения на линии соприкосновения. Официального сообщения об этом от ведомства не поступало.
Танки Т-90М "Прорыв-3" являются уникальным вооружением в арсенале российской армии. Они могут поражать практически любую цель и малоуязвимы к различным видам атак.
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