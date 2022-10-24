Россия отправила в зону СВО новейшее смертоносное оружие

Россия отправила в зону СВО новейшее смертоносное оружие
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сколько именно машин было переправлено - неизвестно

Очевидцы засняли кадры переброски новейших танков Т-90М "Прорыв-3". По неподтвержденной информации, они направлялись в зону специальной военной операции, передает портал Avia.Pro. 

На видео можно заметить, как минимум, четыре военных машины, которые переправляются на железнодорожных составах. Где именно были сделаны кадры также не указывается. 

Военкоры утверждают, что Минобороны планирует оснастить ими подразделения на линии соприкосновения. Официального сообщения об этом от ведомства не поступало.

Танки Т-90М "Прорыв-3" являются уникальным вооружением в арсенале российской армии. Они могут поражать практически любую цель и малоуязвимы к различным видам атак. 

Источник: Авиа.Про • Требует проверки
новости партнеров

Сбылось предсказание главного идеолога холодной войны о Путине и США - СМИ

Запад теперь лишен чувства безопасности

Зашли с реки: украинские войска бросились на прорыв линии обороны Херсона

Херсонское направление остается горячей точкой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей