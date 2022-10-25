Российско-украинский конфликт может завершиться ужасающими последствиями

Военный корреспондент Александр Сладков уверен, что рано или поздно ВСУ спровоцируют ВС РФ нанести ядерный удар. Своим мнением он поделился в эфире "Говорит Москва".

Военкор указал, что его возмущает позиция стран, которые ранее провели с Москвой срочные переговоры после заявления о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой". Он уверен, что это точно не приведет к решению сложившейся ситуации, и в итоге все закончится ядерным ударом.

По словам Сивкова, если противник в каком-либо виде применит тактическое ядерное оружие, то российская сторона обязательно ответит.

"Это послужит показательным уроком остальным, что мы не дрогнем и нажмем на кнопку. Я уверен, что так произойдет, у нас выхода нет", – заявил журналист.

После вероятного удара, указал он, воронка от удара будет простираться от польских границ до окраин Киева на юго-востоке.

Ранее в Москве заявили, что украинцы находятся на заключительной стадии разработки "грязной бомбы", которую собираются задействовать в конфликте. При этом представители западных стран такие заявления отвергают, указывая, что не обладают соответствующей информацией.