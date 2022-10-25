"Выхода нет": озвучено условие ядерного удара по Украине

"Выхода нет": озвучено условие ядерного удара по Украине
Фото: pixabay.com
Российско-украинский конфликт может завершиться ужасающими последствиями

Военный корреспондент Александр Сладков уверен, что рано или поздно ВСУ спровоцируют ВС РФ нанести ядерный удар. Своим мнением он поделился в эфире "Говорит Москва". 

Военкор указал, что его возмущает позиция стран, которые ранее провели с Москвой срочные переговоры после заявления о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой". Он уверен, что это точно не приведет к решению сложившейся ситуации, и в итоге все закончится ядерным ударом.

По словам Сивкова, если противник в каком-либо виде применит тактическое ядерное оружие, то российская сторона обязательно ответит.

"Это послужит показательным уроком остальным, что мы не дрогнем и нажмем на кнопку. Я уверен, что так произойдет, у нас выхода нет", – заявил журналист.

После вероятного удара, указал он, воронка от удара будет простираться от польских границ до окраин Киева на юго-востоке. 

Ранее в Москве заявили, что украинцы находятся на заключительной стадии разработки "грязной бомбы", которую собираются задействовать в конфликте. При этом представители западных стран такие заявления отвергают, указывая, что не обладают соответствующей информацией. 

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Последствия слишком серьезные": физик-ядерщик разгромил идею Украины о "грязной бомбе"

Эксперт не верит, что украинцы могут решиться на это

Зашли с реки: украинские войска бросились на прорыв линии обороны Херсона

Херсонское направление остается горячей точкой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей