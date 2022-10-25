По его словам, против России развязали беспрецендентную войну по всем направлениям

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что в данный момент против России идет беспрецедентная война. Он отметил, что российские солдаты вынуждены сражаться за русский мир. Его слова передает РИА "Новости".

Как отметил Кириенко, на артемовском, краснолиманском, николаевском, криворожском направлении Херсонской области идут бои за русских людей и наше отечество. По его словам, русский мир исторически стал родиной для людей сотен национальностей.

"Мир, который сберег их родные языки и приумножил их культуру, тот самый мир, который научил нас жить в добрососедстве и единении", – указал он.

Кириенко подчеркнул, что сейчас против России развязана настоящая война, против которой в военном плане задействован весь блок НАТО, а в экономическом было введено беспрецендетное количество санкций. Также в отношении российского государства ведут психологическое и информационное противостояние, цель которого – разрушение суверенитета, а в идеале – раздробление России на части.

Замруководителя администрации президента РФ отметил, что в сложившейся ситуации каждый россиянин должен сделать свой выбор, поскольку СВО затронула жизни каждого.

