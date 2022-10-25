На Западе поразились разгромному эффекту новой тактики России

На Западе поразились разгромному эффекту новой тактики России
Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Российские военные смогли серьезно помешать украинцам

Нанесение массированных ударов по украинской инфраструктуре выглядит отлично спланированным и крайне эффективным. К такому мнению пришли обозреватели журнала The Economist. 

Журналисты, ссылаясь на заявления экспертов, указали, что военные, вероятно, сперва консультировались со специалистами в энергетике прежде чем начать атаку. Цели выбирались точечно, и все было сделано очень методологически – российские войска били исключительно по тем подстанциям, которые соединяют воедино всю энергосистему страны. 

"Цель состоит в том, чтобы разрубить систему на части, чтобы мощность нельзя было перемещать между разными регионами страны для балансировки нагрузки", – заявили в статье.

По заявлению экспертов, теперь в случае резкого скачка напряжения из строя могут выйти ключевые заводы Украины. В худшем случае запустить все снова в строй уже не смогут, пока полностью не наладят работу станций. 

Дополнительно, если энергосистема Украины будет слишком нестабильной, Европа может отключить ее от своих ресурсов, чтобы не подвергать опасности собственный энергетический сектор. 

Источник: The Economist ✓ Надежный источник
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