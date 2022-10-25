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Спецпредставитель американского президента по вопросам климата Джон Керри во время выступления на вашингтонском научно-исследовательском Совете по международным отношениям заявил, что существует лишь один способ завершить российско-украинский конликт, и альтернатив у него не существует – это переговоры.
Какое именно решение может быть достигнуто в ходе этого Керри не знает. Однако он выразил надежду, что все получится урегулировать как можно быстрее.
"Я надеюсь, что у этой войны не будет следующего года", – приводит его слова РИА "Новости".
По словам спецпредставителя Байдена, конфликт имеет ужасающий потенциал перерасти во что-то более разрушительное. Происходящее сейчас он назвал немыслимым "гротеском", который воскрешает худшие события Второй мировой войны.
Российская сторона ранее заявляла, что готова к мирным переговорам с американцами, французами и даже с Папой Римским. Тем не менее, в Киеве утверждают, что переговоров не будет до тех пор, пока пост президента России занимает Владимир Путин.
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