В Белом доме сделали заявление об окончании конфликта на Украине

В Белом доме сделали заявление об окончании конфликта на Украине
Фото: unsplash.com
В Вашингтоне, судя по всему, задумываются о завершении конфронтации

Спецпредставитель американского президента по вопросам климата Джон Керри во время выступления на вашингтонском научно-исследовательском Совете по международным отношениям заявил, что существует лишь один способ завершить российско-украинский конликт, и альтернатив у него не существует – это переговоры.

Какое именно решение может быть достигнуто в ходе этого Керри не знает. Однако он выразил надежду, что все получится урегулировать как можно быстрее.

"Я надеюсь, что у этой войны не будет следующего года", – приводит его слова РИА "Новости". 

По словам спецпредставителя Байдена, конфликт имеет ужасающий потенциал перерасти во что-то более разрушительное. Происходящее сейчас он назвал немыслимым "гротеском", который воскрешает худшие события Второй мировой войны.

Российская сторона ранее заявляла, что готова к мирным переговорам с американцами, французами и даже с Папой Римским. Тем не менее, в Киеве утверждают, что переговоров не будет до тех пор, пока пост президента России занимает Владимир Путин. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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