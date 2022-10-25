Украинцы попытались экстренно свернуть программу, утверждают в России

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после раскрытия Россией украинских планов по использованию в конфликте "грязной бомбы" на Украине началась большая суета. Его слова приводит РИА "Новости".

По словам Полянского, сейчас Киев пытается срочно свернуть эту программу до визита инспекторов МАГАТЭ – сейчас у украинцев есть достаточно времени, чтобы замести все следы.

Зампостпреда уверен, после проверки можно быть на 100% уверенными, что украинская сторона не станет снова пытаться совершить подобную провокацию.