После заявлений Москвы о "грязной бомбе" в Киеве началась суета

Украинцы попытались экстренно свернуть программу, утверждают в России

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после раскрытия Россией украинских планов по использованию в конфликте "грязной бомбы" на Украине началась большая суета. Его слова приводит РИА "Новости". 

По словам Полянского, сейчас Киев пытается срочно свернуть эту программу до визита инспекторов МАГАТЭ – сейчас у украинцев есть достаточно времени, чтобы замести все следы. 

Зампостпреда уверен, после проверки можно быть на 100% уверенными, что украинская сторона не станет снова пытаться совершить подобную провокацию. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Последствия слишком серьезные": физик-ядерщик разгромил идею Украины о "грязной бомбе"

Эксперт не верит, что украинцы могут решиться на это

Сокрушительный удар: украинские боевики пошли в атаку на ЛНР

ВСУ не оставляют попытки прорваться за линию обороны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей