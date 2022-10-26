Ядерная диверсия: Зеленский нашел способ развязать войну между НАТО и Россией

Ядерная диверсия: Зеленский нашел способ развязать войну между НАТО и Россией
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidency/www.globallookpress.com
Техническую часть плана Киев уже выполнил

Техническая подготовка к диверсии с применением так называемой "ядерной бомбы" уже пройдена: на украинском предприятии "Южмаш" в Днепропетровской области готов соответствующий муляж. Позднее Киев намерен начинить его радиоактивными элементами, а затем – "сбить" над чернобыльской зоной отчуждения. После этого украинская сторона объявит, что россияне якобы запустили ядерный заряд над ЧАЭС, пишет РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Муляж должен напоминать российский "Искандер". Его собьет украинская система противовоздушной обороны – после этого Банковая объявит, что ядерный заряд запустила РФ.

В случае успеха затеи, говорится в материале, Киев продемонстрирует миру фрагменты с электроникой, якобы принадлежащей "Искандеру" для убеждения коллективного Запада в причастности Российской Федерации.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, Киев не намерен останавливаться ни перед чем – ядерные провокации для действующего политического руководства Украины вполне приемлемы, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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