На президента накинулись с новыми обвинениями

Владимир Путин выступил 27 октября перед дискуссионным клубом "Валдай". В Кремле еще до начала мероприятия говорили, что речь лидера будет иметь огромное значение, выразив уверенность, что на Западе ее точно услышат. Сразу после выступления лидера несколько ведущих западных изданий поделились своим взглядом на высказанные Путиным заявления.

The Independent написало, что российский президент обвинял Запад в мировой гегемонии и намерении указывать России, что ей делать, не считаясь с интересами страны. Сам он, по их мнению, не уважает права других стран.

Financial Times, напротив, указывает, что Путин перешел к более мирному тону, призвав к взаимному уважению между Россией и Западом, отставив в сторону ядерную риторику.

В Daily Mail речь президента назвали "бредовой", напомнив, что в ней глава России заявил о разгроме западной гегемонии, начале нового миропорядка, а также самого опаснейшего десятилетия со времен Второй мировой войны, сообщает URA.RU.

"Хотя местами создавалось впечатление, что Путин предлагает оливковую ветвь мира, <...> он явственно дал понять, что любые переговоры о "новом порядке" будут на условиях Москвы", – приводит перевод "Свободная пресса".

В британском Институте изучения войны и вовсе заявили, что якобы цель российского президента – "уничтожить украинское государство" как таковое вместе с его народом. На это, по мнению аналитиков, указывают слова, что именно Россия создала Украину.

Дмитрий Песков, комментируя речь Владимира Путина на "Валдае", заявил, что сказанное президентом войдет "в десятку золотых выступлений президента", сообщает телеканал "360".