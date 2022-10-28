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Военный врач Евгений, который получил позывной "Шаман", рассказал РИА "Новости" о своих впечатлениях от работы во время боевых действий. По его словам, ни с чем подобным ранее он не сталкивался.
Медик отметил, что чаще всего бойцы поступают в госпиталь с двумя видами травм: полученных после взрывов мин, либо с огнестрельным ранением, сообщает телеканал "360".
"Что в гражданской жизни, к счастью, не встречается", – указал он.
По его словам, доктора, которые отправились в зону СВО, столкнулись с совершенно новой задачей, хотя и понимали, с чем им придется иметь впоследствии дело, передает Общественная служба новостей. Он рассказал, что нагрузка на докторов бывает крайне непредсказуемой.
Сравнивать гражданскую и военную работу ему не приходится. Медик отметил, что обстановка отличается в разы. Но Евгений указал, что на дальнейшую службу сохраняет боевой настрой.
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