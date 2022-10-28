Россиянам объявили новые сроки завершения частичной мобилизации

Россиянам объявили новые сроки завершения частичной мобилизации
Фото: Sergey Petrov/www.globallookpress.com
Глава страны не будет подписывать соответствующий указ

Источники, близкие к администрации президента и парламенту, утверждают, что призыв граждан в зону СВО может завершиться уже на этой неделе. Об этом пишут "Ведомости". При этом "Лента.ру", ссылаясь на ту же статью издания, указывает, что речь идет о периоде с 31 октября по 6 ноября. 

Осведомители утверждают, что по итогу мероприятия специального президентского указа может не быть, поскольку соответствующей нормы нет в российском законодательстве. Вместо этого будет указ о демобилизации, но только после того, как будет закончена специальная военная операция. 

Владимир Путин, комментируя вероятные сроки завершения частичной мобилизации, еще 14 октября указывал, что все завершится через две недели. В Кремле при этом поясняли, что речи о подготовке соответствующего президентского указа пока не идет. 

Ранее губернатор Брянской области сообщил о выполнении плана по мобилизации в регионе. По его словам, всего удалось достичь раньше установленного срока – какого именно он пояснять не стал, сообщает RT

Источник: Ведомости • Требует проверки
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