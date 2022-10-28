В США назвали главное условие для начала мирных переговоров с Россией

В США назвали главное условие для начала мирных переговоров с Россией
Фото: unsplash.com
Американцы наехали на российского президента

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что мирные переговоры по российско-украинскому конфликту возможны только в одном случае – если на них согласится президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит РИА "Новости". 

Так чиновник ответил на слова российского лидера Владимира Путина о готовности России сесть за стол мирных переговоров, попросив США послать соответствующий сигнал на Украину. 

"Если и когда дойдет дело до переговоров о мире, это будет и должно быть решением президента Зеленского. И на его условиях", – указал Кирби.

По его словам, Украина является суверенным государством, однако российскому президенту это якобы "не нравится". Кирби отметил, что Зеленского избрал украинский народ, и именно он определяет, когда и на каких условиях будут начаты мирные переговоры. 

При этом, по его словам, все публичные заявления российского лидера о готовности к мирному урегулированию – ложь. В действительности он намерен продолжать боевые действия, и ничего в его поведении не указывает на готовность вести с Зеленским диалог. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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