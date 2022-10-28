Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Журналист издания Guardian Sri Lanka Эрик Марголис утверждает, что истинная цель США – сделать Россию более покорной, раздробив на несколько частей. По его словам, так они хотят нанести стране "смертельный удар".
Обозреватель отметил, что, по его мнению, конфликт уже превратился в "мини-Третью мировую войну". И в ней речь идет о "сокрушении последних остатков бывшей советской власти и превращении осколков в послушные мини-государства", доминировать над которыми будут Лондон и Вашингтон.
"Следующими целями могут стать российский Дальний Восток или российский Урал. <...> Как только Россия будет повержена, следующей целью станет Китай, который, скорее всего, ею уже стал", – указывается в статье.
Марголис заявил, что в советские годы Украина занималась производством ядерного вооружения. И хотя официально страна должна была его уничтожить после распада СССР, он не исключил вероятности, что где-то на складах украинские власти все же припрятали несколько ракет.
Он призвал Запад перестать накачивать Украину оружием, а также отказаться от желания раздробить Россию, приступив к мирным переговорам.
Москва столкнулась с беспрецедентными угрозами со стороны Запада
В Москве все видят и все слышат