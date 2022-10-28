Смертельный удар: раскрыт план США на Россию

Смертельный удар: раскрыт план США на Россию
Фото: pixabay.com
Американцы выбрали следующую цель военных действий против РФ

Журналист издания Guardian Sri Lanka Эрик Марголис утверждает, что истинная цель США – сделать Россию более покорной, раздробив на несколько частей. По его словам, так они хотят нанести стране "смертельный удар". 

Обозреватель отметил, что, по его мнению, конфликт уже превратился в "мини-Третью мировую войну". И в ней речь идет о "сокрушении последних остатков бывшей советской власти и превращении осколков в послушные мини-государства", доминировать над которыми будут Лондон и Вашингтон. 

"Следующими целями могут стать российский Дальний Восток или российский Урал. <...> Как только Россия будет повержена, следующей целью станет Китай, который, скорее всего, ею уже стал", – указывается в статье.

Марголис заявил, что в советские годы Украина занималась производством ядерного вооружения. И хотя официально страна должна была его уничтожить после распада СССР, он не исключил вероятности, что где-то на складах украинские власти все же припрятали несколько ракет. 

Он призвал Запад перестать накачивать Украину оружием, а также отказаться от желания раздробить Россию, приступив к мирным переговорам. 

Источник: Guardian Sri Lanka
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