Спецоперация переходит на южное направление

Военный эксперт Василий Дандыкин полагает, что у Генштаба РФ имеется грандиозный план на 2023-й год: спикер полагает, что Херсон станет плацдармом для одесской кампании. Критически важно лишить Украину поставок оружия, которое идет через румынскую территорию и через черноморские воды.

Скорее всего, считает Дандыкин, у Генерального штаба имеется определенные планы – или видение сложившейся ситуации. Ясно и то, что эвакуация гражданских проводится не для сдачи позиций на правом берегу Днепра, а для его удержания. Так что Южная кампания вполне может начаться при участии Черноморского флота.

ВСУ заминировали пространство вокруг Одессы – возможно, и вокруг Очакова. По непонятным причинам решили пустить под воду свой флагман "Гетман Сагайдачный" – вероятно, из-за нервов и растерянности.

РФ, считает Дандыкин, может опираться на опыт Великой Отечественной, когда Красная Армия брала Николаев во главе с комроты морской пехоты Константином Ольшанским.

В Минобороны ранее отчитались об успехах на Николаево-Криворожском направлении: по некоторым данным, уничтожено порядка 180 человек из состава ВСУ. Удары наносились как с помощью артиллерии, так и с помощью авиации, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".