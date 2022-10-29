Военный планирует максимально сохранить завоеванные территории

Эксперт по международным отношениям Центра Карнеги Владимир Фролов утверждает, что основная цель генерала Сергея Суровикина заключается в выстраивании новой линии обороны и прекращение боев, чтобы приступить к переговорам. Своим мнением он поделился с URA.RU.

По словам специалиста, сейчас российская сторона занимается выстраиванием прочной оборонительной линии на новых территориях, чтобы исключить любые свиги границ из-за попыток ВСУ контратаковать. Благодаря командованию Суровикина ВС РФ смогут заморозить конфликт с сохранением новых регионов.

Однако российская армия дополнительно создает для себя возможности наносить отвлекающие удары, а также для локальных тактических наступлений, чтобы улучшить свои позиции на поле боя, если это потребуется, хотя в приоритете у российского руководства – стратегическая оборона, а не дальнейшая эскалация конфликта.

Другой задачей, которая стоит перед Суровикиным, является принуждение Киева к переговорному процессу на российских условиях. Для этого и совершались атаки на энергетическую инфраструктуру страны. Благодаря ударам украинская сторона потеряла часть возможностей по поддержке ВСУ, что, в свою очередь, замедлило украинское наступление.