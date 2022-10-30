Ультиматум России по украинскому зерну вызвал на Западе панику

Ультиматум России по украинскому зерну вызвал на Западе панику
Jens Büttner/www.globallookpress.com
От Байдена требуют сделать все для переговоров с Москвой

Вашингтон должен стать связующим звеном в переговорном процессе между Киевом и Москвой. Такого мнения придерживается обозреватель The National Interest Хью Де Сантис.

Автор материала считает, что у Вашингтона имеются все рычаги для того, чтобы оказать нужное давление на режим Владимира Зеленского для активизации приостановленного с весны 2022 года переговорного процесса.

Де Сантис призвал администрацию Белого дома признать, что у коллективного Запада имеются определенные интересы за пределами украинской территории – и их нужно обеспечить путем переговоров. "Бинарная политика" Байдена, продолжил автор, фактически делит все мировые государства на "демократические" и "авторитарные", однако нужно помнить, что Штаты сами привыкли к роли мирового гегемона.

"Американцы сами определяют свое государство в некотором роде искупителем и до сих пор считают, что именно они определяют правила в игре. Однако мировой порядок меняется, и выбор нужно делать", – заявляет автор.

30 октября стало известно, что Москва в ответ на атаку на Черноморский флот, проведенную ВСУ с помощью беспилотников, приостанавливает собственное участие в вывозе зерна из украинских портов. Причиной стала атака украинских сил на гражданские суда и корабли ЧФ в Севастополе, использовавшиеся для обеспечения гуманитарного маршрута судов с зерном.

После решения РФ лидер европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Москву пересмотреть решение, в западным медиа появились призывы вернуться к переговорному процессу по решению ситуации с украинским конфликтом.

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
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