Названа истинная цель ударов по энергообъектам Украины

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Даже при уничтожении 70 процентов украинской инфраструктуры Киев сможет обеспечивать при желании население электроэнергией, указал военный историк Юрий Кнутов.
Цель атак по объектам инфраструктуры противника – не тотальное уничтожение, а точечное выведение из строя военных объектов ВСУ. Речь идет о трансформаторных подстанциях, служащих источниками питания для военных объектов, передает "Пятый канал".
"Они питают непосредственно военные предприятия, учебные центры по подготовке наемников, предприятия по ремонту боевой техники, а также тяговые подстанции, которые подают электричество для электровозов", — пояснил эксперт.
Нужно помнить, что российским войскам также необходимо лишить оборонные предприятия Украины электричества – либо полностью обесточить их на весь период СВО.
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