Названа истинная цель ударов по энергообъектам Украины

Обороноспособность противника нужно свести к минимуму

Даже при уничтожении 70 процентов украинской инфраструктуры Киев сможет обеспечивать при желании население электроэнергией, указал военный историк Юрий Кнутов.

Цель атак по объектам инфраструктуры противника – не тотальное уничтожение, а точечное выведение из строя военных объектов ВСУ. Речь идет о трансформаторных подстанциях, служащих источниками питания для военных объектов, передает "Пятый канал".

"Они питают непосредственно военные предприятия, учебные центры по подготовке наемников, предприятия по ремонту боевой техники, а также тяговые подстанции, которые подают электричество для электровозов", — пояснил эксперт.

Нужно помнить, что российским войскам также необходимо лишить оборонные предприятия Украины электричества – либо полностью обесточить их на весь период СВО.