"Логистический кошмар": Россия отрезала Украину от поставок оружия

"Логистический кошмар": Россия отрезала Украину от поставок оружия
Staff Sgt. Royce Dorman/www.globallookpress.com
ВСУ воюют с помощью "мешанины" из самых разных орудий

Старания российских вооруженных сил дали о себе знать – отставной офицер Североатлантического альянса Ставрос Атламазоглу указал, что Киев не может обеспечить себе безопасность для транспортировки военных грузов. 

ВСУ в огромном количестве расходуют боевые припасы, износ поставляемое Западом артиллерии остается на высоком уровне. За сутки украинская армия расходует по 6 тысяч боевых припасов, которыми стреляет с помощью собственной "мешанины" – как из американских M777, так и из пушек 152 мм советского производства, уточняет телеканал "360".

Отсутствие единого калибра говорит о том, что у ВСУ отсутствует возможность использования идентичных снарядов. Следовательно, указывает обозреватель, Киев столкнулся с настоящим "логистическим кошмаром", отмечает "Свободная Пресса".

Лидерство по военным поставкам на Украину остается за Штатами, которые с начала российской спецоперации передали ВСУ военной помощи практически на 18 миллиардов долларов.

Источник: 19FortyFive ✓ Надежный источник
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