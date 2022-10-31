ВСУ воюют с помощью "мешанины" из самых разных орудий

Старания российских вооруженных сил дали о себе знать – отставной офицер Североатлантического альянса Ставрос Атламазоглу указал, что Киев не может обеспечить себе безопасность для транспортировки военных грузов.

ВСУ в огромном количестве расходуют боевые припасы, износ поставляемое Западом артиллерии остается на высоком уровне. За сутки украинская армия расходует по 6 тысяч боевых припасов, которыми стреляет с помощью собственной "мешанины" – как из американских M777, так и из пушек 152 мм советского производства, уточняет телеканал "360".

Отсутствие единого калибра говорит о том, что у ВСУ отсутствует возможность использования идентичных снарядов. Следовательно, указывает обозреватель, Киев столкнулся с настоящим "логистическим кошмаром", отмечает "Свободная Пресса".

Лидерство по военным поставкам на Украину остается за Штатами, которые с начала российской спецоперации передали ВСУ военной помощи практически на 18 миллиардов долларов.