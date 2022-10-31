Зеленский отключает свет по всей Украине

Зеленский отключает свет по всей Украине
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/www.globallookpress.com
Энергетике Незалежной пришел конец

Офис президента Украины Владимира Зеленского заявляет, что из-за утренних взрывов на объектах критической инфраструктуры по всей стране вводятся экстренные отключения электронэнергии. 

Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко, что такие меры власти принимают в связи с массированными обстрелами, которые произошли 31 октября, уточняет RT.

По информации РИА ФАН, в ряде украинских регионов пропало водоснабжение с электричеством – в столице и в Харькове.

31 октября украинская инфраструктура оказалась под массированным обстрелом. Глава Харьковской администрации сообщил о "прилетах" под одному из объектов, в городе прекращена работа метрополитена. Подобные объекты поражены у Светловодка и в Запорожье. По всей стране объявили воздушную тревогу.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

В НАТО раскрыли новый план по ядерному сдерживанию России

На РФ будут давить с юга

Экономисты разнесли идею Дерипаски по спасению экономики России

Предложение бизнесмена назвали "бредовым"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей