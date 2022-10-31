Энергетике Незалежной пришел конец

Офис президента Украины Владимира Зеленского заявляет, что из-за утренних взрывов на объектах критической инфраструктуры по всей стране вводятся экстренные отключения электронэнергии.

Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко, что такие меры власти принимают в связи с массированными обстрелами, которые произошли 31 октября, уточняет RT.

По информации РИА ФАН, в ряде украинских регионов пропало водоснабжение с электричеством – в столице и в Харькове.

31 октября украинская инфраструктура оказалась под массированным обстрелом. Глава Харьковской администрации сообщил о "прилетах" под одному из объектов, в городе прекращена работа метрополитена. Подобные объекты поражены у Светловодка и в Запорожье. По всей стране объявили воздушную тревогу.