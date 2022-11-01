Москву удивила позиция Запада по недавней атаке Севастополя

Москву удивила позиция Запада по недавней атаке Севастополя
Фото: Cover Images/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Российская сторона не ожидала такой реакции от других стран

Заместитель постоянного представителя России на Совбезе ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram сообщил, что недавно на заседании страны Запада сделали заявления об атаке украинской стороной Черноморского флота в Севастополе. Он указал, что их реакция на произошедшее российскую сторону немного удивила.

Полянский напомнил, что Москва подробно объяснила, почему решила приостановить участие в зерновой сделке, а также предъявила статистику по ее исполнению – вопросы к этому у властей были и до совершенной украинцами атаки.  

"В ответ, что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов", – приводит его слова RT.

Тем не менее, представители западных стран возложили общую ответственность на Россию, напомнив об уничтожении гражданской инфраструктуры и мировом голоде, который подстегивает проблема с вывозом украинского зерна. Развивающиеся страны, в свою очередь, старались быть осторожными в формулировках и акцентировать внимание на возобновлении действия договоренности. 

Зампредставителя России в СБ ООН отметил, что представители организации напомнили о недопустимости использования гумкоридора в военных целях, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Он указал, что российская сторона продолжит в ноябре "дожимать" Севбез, предоставляя неудобные сведения для Киева и его западных кураторов. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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