Российская сторона не ожидала такой реакции от других стран

Заместитель постоянного представителя России на Совбезе ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram сообщил, что недавно на заседании страны Запада сделали заявления об атаке украинской стороной Черноморского флота в Севастополе. Он указал, что их реакция на произошедшее российскую сторону немного удивила.

Полянский напомнил, что Москва подробно объяснила, почему решила приостановить участие в зерновой сделке, а также предъявила статистику по ее исполнению – вопросы к этому у властей были и до совершенной украинцами атаки.

"В ответ, что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов", – приводит его слова RT.

Тем не менее, представители западных стран возложили общую ответственность на Россию, напомнив об уничтожении гражданской инфраструктуры и мировом голоде, который подстегивает проблема с вывозом украинского зерна. Развивающиеся страны, в свою очередь, старались быть осторожными в формулировках и акцентировать внимание на возобновлении действия договоренности.

Зампредставителя России в СБ ООН отметил, что представители организации напомнили о недопустимости использования гумкоридора в военных целях, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Он указал, что российская сторона продолжит в ноябре "дожимать" Севбез, предоставляя неудобные сведения для Киева и его западных кураторов.