Информации о пострадавших нет

В Псковской области на территории военного аэродрома 30 октября произошел взрыв, в результате чего были повреждены два вертолета Ка-52. Информация об этом появилась в соцсетях и СМИ. По данным источников, оба судна были непригодны к полетам и находились на ремонте.

Сообщается, что военные услышали звуки взрывов около десяти часов вечера, после чего обнаружили разбросанные на 200 метров обломки вертолетов. На тот момент было неизвестно, что стало причиной произошедшего.

Позже украинские СМИ стали сообщать, что подрыв совершила диверсионная группа украинцев, которых после задержали российские военные. Официального подтверждения информации нет.

Сегодня, 1 ноября, телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники сообщил, что после осмотра места происшествия сотрудники спецслужб обнаружили еще одно взрывное устройство. Подозрительный предмет был прикреплен к фюзеляжу вертолета МИ-28. В тротиловом эквиваленте мощность предполагаемого взрыва достигла бы 400 гр. Правоохранители указывают, что, вероятно, на аэродроме совершили диверсию.

В начале октября Владимир Путин предупреждал, что если украинская сторона продолжит совершать теракты на территории России, то Москва будет отвечать жестче, чем ударами по инфраструктуре страны.