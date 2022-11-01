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Владмир Путин накануне объявил, что в стране завершены все мероприятия по частичной мобилизации. Однако за этим не последовало соответствующего президентского указа, что породило слухи о возможном продолжении призыва. В Кремле рассказали, что точка в мобилизационных мероприятиях поставлена.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что после консультации главы России с юристами было решено не выпускать специального указа о завершении мобилизации. Для этого будет достаточно заключения правового управления АП, и соответственно точка поставлена. Предыдущий указ Путина о начале мобилизации считается утратившим свою юридическую силу.
"Разосланы соответствующие телеграммы Минобороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток", – пояснил Песков.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что всего было призвано в рамках мобилизации 300 тысяч человек. В районы боевых действий уже отправили 87 тысяч, остальные на данный момент проходят обучение. При этом, подчеркнул он, срочников направлять в зону СВО не будут, а завершивших службу призывников отправят домой.
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