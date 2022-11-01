Киев будет переправлять суда по реке

После атаки Севастополя Россия решила выйти из зерновой сделки с Украиной и Турцией. В Москве после анализа маршрута подбитых дронов установили, что маршрут использовался Киевом в военных целях, а это полностью противоречит достигнутым договоренностям. Сейчас российские военные корабли не пропускают суда, которые выходят из украинских портов в рамках сделки. Однако украинцы уже нашли новый способ доставить зерно в другие страны.

Генеральный директор компании "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко заявил, что стартует проект "Дунайский зерновой путь". Благодаря ему Украина сможет доставить в Европу зерно в обход России.

"Это безопасная и гарантированная доставка аграрной продукции из речного порта сразу на морское судно большого тоннажа", – указал он.

Для этого украинская судоходная компания договорилась с румынской о создании эффективного маршрута по транспортировке зерна в порт города Констанца, а также инвестировала в создание собственной перевалки зерновых. Москаленко уверен, что теперь они смогут перевозить зерно на 30% быстрее.

Ранее Владимир Путин утверждал, что значительная часть зерна, которое перевозилось в рамках зерновой сделки, поставлялась в европейские страны, а не голодающие, как это было оговорено.

После атаки Севастополя Россия вышла из договоренности, сославшись на нарушение достигнутых сторонами условий. Тем не менее, глава евродипломатии Жозеп Боррель выразил осуждение действиям Москвы и потребовал немедленно вернуться к релизации сделки, передает телеканал "360".