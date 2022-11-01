А ведь Киев смеялся над "бумажными картами" спецслужб противника

Российский хакер из ДНР "Джокер" смог проделать ювелирную работу и взломать разработанную Соединенными Штатами программу управления войсками под названием "Дельта". Разработка успешно используется украинскими военнослужащими.

Речь идет об инновационной программе, в которой содержится база данных о позициях войск, включая силы противника, обновляющиеся в онлайн-режиме по мере поступления новых разведывательных данных, отображающихся на карте.

Таким образом, у российских спецслужб появился доступ к платформе боевого управления, которой противник успешно пользуется длительное время.

Сам "Джокер" указал, что вооруженные силы Украины "смеялись" над противником за то, что тот по старинке использовал "бумажные карты", однако сами поплатились. В итоге ВС России сами пользуются подарками, подаренными Пентагоном украинским друзьям, в прямом режиме. Вооруженным силам Украины, заметил Джокер, лучше всего было как раз пользоваться дорожными картами – чтобы никто ничего не взломал.