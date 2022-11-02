Западные страны могут увидеть в этом слабость Москвы

Российская сторона утверждает, что получила от Украины четкие письменные гарантии, что больше не будет атак, подобных тем, которые произошли на прошлой неделе. Однако политолог Владимир Брутер полагает, что решение о возобновлении сделки – ошибочное.

Он уверен, что участие Москвы в зерновой договоренности изначально было неправильным. Запад так и не сделал России никаких уступок по экспорту российских зерна и удобрений, хотя сделка носит двусторонний характер. Этот вопрос Европа не может решить уже полгода.

Возобновление действия договоренности также стало своеобразным сигналом для США – они могут решить, что Россия не собирается повышать ставки и, соответственно, не может ответить должным образом.

"Скорее всего, для них это свидетельствует о том, что на Россию можно продолжать оказывать давление", – указал он в беседе с "Радио 1".

Эксперт не исключил, что в будущем для Москвы это может обернуться ужасными последствиями.